Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας αλλοδαπός άνδρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο άνδρας και σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Επίσης εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού του 17 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 18 κιλών και 451 γραμμαρίων, 13 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 89 γραμμαρίων, 1 πιστόλι με γεμιστήρα και 18 φυσίγγια και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.