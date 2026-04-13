Ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (13/4).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 32η αγωνιστική της Premier League, με τη Γιουνάιτεντ να είναι στην 3η θέση και να θέλει τη νίκη για να πλησιάσει κι άλλο στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League, ενώ η Λιντς είναι στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Καντού Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Έιμπαρ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Χετάφε La Liga