Οι Blazin’ Quartet, αναμειγνύοντας την ανατολίτικη μουσική φιλοσοφία με την περιπέτεια της τζαζ, έχoυν δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο, μελωδικό αλλά και αφαιρετικό, ακουστικό αλλά και ηλεκτρονικό.

Εξάλλου, από τα πρώτα τους κιόλας βήματα, κατάφεραν να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτικούς, αποσπώντας πολλαπλά βραβεία και πραγματοποιώντας περιοδείες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Τώρα, κυκλοφορούν τον πέμπτο δίσκο τους με τίτλο Cosmogonie, μια σουίτα, σχεδιασμένη να ακούγεται ως ενιαίο έργο. Το άλμπουμ αποτελείται από δεκατρία κομμάτια, εμπνευσμένα και ονομασμένα από την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, όπως αυτή αφηγείται στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

Το κεντρικό θέμα του Cosmogonie είναι καθολικό και διαχρονικό: η δημιουργία του κόσμου. Η αρχική έμπνευση γεννήθηκε από τον στοχασμό πάνω στο σύμπαν — τη γέννησή του και τον κύκλο ζωής ενός άστρου. Ωστόσο, όταν μελετηθεί μέσα από το ανθρώπινο πρίσμα, η ζωή ενός άστρου είναι ταυτόχρονα μεγαλειώδης και μελαγχολική.

Μέσα από αυτή τη σκέψη προέκυψε μια άλλη ιδέα: μήπως η πιο σημαντική ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι η ίδια η δημιουργία του κόσμου, αλλά οι αφηγήσεις που επινόησε για να την ερμηνεύσει;

Η αρχαία ελληνική μυθολογία προσφέρει ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό σύμπαν στο οποίο τα αρχέγονα στοιχεία – το Χάος, η Νύχτα, η Ημέρα, η Γη και άλλα – δεν είναι αφηρημένες δυνάμεις αλλά όντα με ανθρώπινες ιδιότητες. Στον δίσκο Cosmogonie, δεκατρείς συνθέσεις συνομιλούν μεταξύ τους και, παρόλο που η καθεμία μπορεί να θεωρηθεί αυτοτελής, φτάνουν στο πλήρες νόημά τους μέσα από ένα ενιαίο μουσικό ταξίδι — σχεδιασμένο για εμβύθιση και όχι για αποσπασματική ακρόαση.

Οι Blazin’ Quartet:

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα)

Federico Casagrande (κιθάρα)

Mihail Ivanov (κοντραμπάσο)

Srdjan Ivanovic (συνθέσεις, τύμπανα)

Album Credits

Recorded by George Karyotis

Sierra Studio A

Mixed by Mathieu Pion

Mastered by Pierre-Emmanuel Meriaud

Produced by Srdjan Ivanovic

Cover art: Séverine Scaglia

Photo Credits: Γιώτα Εφραιμίδου

Δείτε τους Blazin’ Quartet σε μια από τις επόμενες συναυλίες τους:

15 Μαΐου – Soul, Θεσσαλονίκη

17 Μαΐου – Πορτοκάλι, Ζάκυνθος

18 Μαΐου – Half Note, Αθήνα