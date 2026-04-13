Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο όπου ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην Ηρακλείου -Μοιρών στο ύψος των Γουρνών. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δέκα υπάλληλοι της πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα.

Στο μεταξύ σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές υπέστησαν συνολικά 18 οχήματα. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.