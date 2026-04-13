Η επόμενη μέρα για τους Μιλγουόκι Μπακς ξεκινά με σαρωτικές αλλαγές, καθώς ο οργανισμός γυρίζει σελίδα μετά από μία σεζόν που άφησε έντονο αποτύπωμα απογοήτευσης και ερωτημάτων για το μέλλον.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, με το Μιλγουόκι να βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή ενόψει της επόμενης χρονιάς, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια.

Sources: Doc Rivers out after three years with Bucks – via @ESPN App https://t.co/QtApTJzCTV — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026

Η φετινή πορεία των «Ελαφιών» μόνο ικανοποίηση δεν έφερε, καθώς για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία έμειναν εκτός playoffs, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις στο ρόστερ και στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Ο Ρίβερς, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με την είσοδό του στο Basketball Hall of Fame, είχε αναλάβει τους Μπακς στα μέσα της σεζόν 2023-24, αντικαθιστώντας τον Έϊντριαν Γκρίφιν. Μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο, αποχωρεί αφήνοντας πίσω του μια σεζόν με αρνητικό απολογισμό, καθώς η ομάδα ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 32-50, σφραγίζοντας τον αποκλεισμό της μετά και την ήττα της Κυριακής από τη Φιλαντέλφεια.

Όσο για τους Μπακς, το μέλλον παραμένει αβέβαιο, με πολλά να εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αν θα επιλέξει να παραμείνει στο Μιλγουόκι ή θα αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής στην επόμενη offseason.

Πάντως μετά το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου και την ήττα από τη Φιλαδέλφεια, ο Γιάννης ήταν ξεκάθαρος: Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

Για το αν είναι το τελευταίο του ματς με τους Μπακς: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Για το μέλλον του: «Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να αποδείξω την αξία μου, να βγω στο γήπεδο και να κάνω αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πια από μένα».

Για το γεγονός που δεν αγωνίστηκε στα τελευταία ματς: «Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής στη δράση, αλλά από όσο καταλαβαίνω ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 στην προπόνηση για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή στην προπόνηση. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει; Πιθανώς προέρχεται από τον προπονητή, πιθανώς προέρχεται από τα μέλη της διοίκησης ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, κάπως σαν, “Εντάξει, αν είμαι υγιής, θα παίξω”. Αλλά αυτό μου δείχνει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι παίκτες γενικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο».

Για τη σεζόν των Μπακς: «Ήμασταν πολύ κακοί. Πόσες νίκες έχουμε; 32; Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ που είχα ποτέ όσο είμαι στους Μπακς. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Νιώθω ότι αυτή η σεζόν, όχι μόνο λόγω του τρόπου που πήγε, ήταν σίγουρα εξαντλητική για μένα, και για το πώς όλοι προσέγγισαν την κατάστασή μου και την κατάσταση με τους Μπακς. Αλλά και πάλι, αν ήταν εξαντλητική για μένα, σίγουρα ήταν εξαντλητική για την ομάδα και για τον οργανισμό».