Οι περισσότερες παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν αποφάσισαν να αποσύρουν τα αιτήματά τους για πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία και επιστρέφουν στην πατρίδα τους, καθώς φοβούνται για τις οικογένειές τους.

Οι Ιρανοί ήθελαν την επιστροφή των παικτριών της εθνικής ομάδας και η επιθυμία τους θα γίνει πραγματικότητα, πιθανότατα λόγω φόβου καθώς δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο το γεγονός ότι απέσυραν τα αιτήματά τους για πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Έπειτα από όσα έγιναν στο Ασιατικό Κύπελλο, όπου δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε έναν αγώνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το καθεστώς των Μουλάδων, οι παίκτες του Ιράν ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία καθώς υπήρχαν φόβοι ακόμη και για εκτέλεσή τους αν επέστρεφαν στο Ιράν.

Το γεγονός, επομένως, ότι τώρα ακυρώνουν τα αιτήματά τους για πολιτικό άσυλο και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους, έχει κάνει πολλούς να σκέφτονται πως προχώρησαν σε αυτή την κίνηση επειδή φοβούνται για τις οικογένειές τους, οι οποίες βρίσκονται στο Ιράν.