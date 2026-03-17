Τα αποτελέσματα του Στέφανου Τσιτσιπά δεν είναι και τα καλύτερα και αυτό έχει επιπτώσεις στη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018 δεν είναι στις πρώτες 50 αλλά στην 51η.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε φτάσει και στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης πριν λίγα χρόνια ενώ είχε καταφέρει δύο φορές να φτάσει σε τελικά Grand Slam, όπου και ηττήθηκε. Όπως και να έχει, ο Τσιτσιπάς ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα του τένις αλλά τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά.

Ο Έλληνας τενίστας θα πάρει μέρος στο Miami Open αυτή την εβδομάδα και θα προσπαθήσει, σιγά-σιγά, να βελτιώσει και πάλι τη θέση του στην κατάταξη.