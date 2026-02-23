Σημαντικό έργο προσέφερε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το υγειονομικό προσωπικό της Πάτρας, στην αντιμετώπιση περιστατικών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα, εκτός των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, τις συγκεκριμένες ημέρες της κορύφωσης των εκδηλώσεων, αναπτύσσονται και κινητές μονάδες σε διάφορα σημεία, για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που κάθε χρόνο προκύπτουν.

Η ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο του καρναβαλιού (20-22/2), αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ., περισσότερα από 512 έκτακτα περιστατικά.

Μέθη, αλλά και λοιπά αίτια όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικές καταστάσεις ήταν τα κύρια αίτια των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.

Σημειώνεται ότι, στην τελετή καύσης του καρνάβαλου, υπήρξε και παρουσία της ναυαγοσωστικής ομάδας, με το διασωστικό σκύλο-ναυαγοσώστη, την Ήρα, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εν πλω».

Ανάλογες παρεμβάσεις του Ε.Ε.Σ. έγιναν και σε άλλες περιοχές της χώρας σε καρναβαλικές εκδηλώσεις.