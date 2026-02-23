Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη για τον Λαμίν Γιαμάλ, αναφέροντας πως η Παρί Σεν Ζερμέν είχε καταθέσει πρόταση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του πριν από δύο χρόνια.

Ο πρόεδρος της Καταλανικής ομάδας, μάλιστα ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, παρά το αστρονομικό ποσό. «Απορρίψαμε την πρόταση. Ήταν 17 ετών, κάποιοι νόμιζαν ότι ήμασταν τρελοί», ανέφερε ο Λαπόρτα.

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της Μπαρτσελόνα στο ταλέντο του και ο Γιαμάλ δικαιώνει ήδη όσους πίστεψαν σε εκείνον, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Τη φετινή χρονιά ο Γιαμάλ έχει αγωνιστεί σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 15 γκολ και 14 ασίστ.