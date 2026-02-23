Έτοιμη να φέρει ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.

Συγκεκριμένα, η FIFA και το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) ετοιμάζονται να εγκρίνουν αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού του παιχνιδιού και τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Με τους νέους κανονισμούς που θέλει να εφαρμόσει η FIFA, οι διαιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ξεκινούν αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων σε πλάγια ή στατικές φάσεις όταν κρίνουν ότι υπάρχει σκόπιμη καθυστέρηση.

Αν ο παίκτης ξεπεράσει τα πέντε δευτερόλεπτα, η κατοχή θα αλλάζει στο πλάγιο, ενώ στο καθυστερημένο ελεύθερο του τερματοφύλακα θα καταλογίζεται κόρνερ υπέρ του αντιπάλου.

Οι αλλαγές που αναμένεται να εγκριθούν το Σάββατο στην Ουαλία θα ενσωματωθούν επίσημα στους κανονισμούς από την 1η Ιουλίου, όμως διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορούν να τις υιοθετήσουν νωρίτερα.

Παράλληλα, το IFAB εξετάζει όριο 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές, με την καθυστέρηση να οδηγεί σε απώλεια της δυνατότητας αλλαγής για τουλάχιστον ένα λεπτό. Επίσης, προτείνεται ενιαίο όριο ενός λεπτού για την παραμονή εκτός αγωνιστικού χώρου παικτών που τραυματίζονται και προκαλούν διακοπή, με εξαίρεση τους τερματοφύλακες.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται και νέες δυνατότητες για το VAR, όπως ο έλεγχος κόρνερ χωρίς καθυστέρηση της επανέναρξης. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία με αυτά τα νέα μέτρα θέλει ουσιαστικά να διατηρηθεί η ροή του παιχνιδιού και να μειωθουν οι μεγάλες καθυστερήσεις.