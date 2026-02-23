Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ επικρατώντας με 3-0 σετ της Θέτιδας Βούλας στο ματς που ολοκλήρωσε την 19η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Η Ένωση με τους τρεις βαθμούς εδραιώθηκε στην έβδομη θέση και απέκτησε διαφορά τριών βαθμών από την Θέτιδα. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου η ΑΕΚ είναι στο -3 από τον πέμπτο ΠΑΟΚ και στο -2 από τον έκτο ΖΑΟΝ.

Τα σετ: 20-25, 16-25, 19-25

Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 1 άσσους, 35 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσιυς, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα ποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3

Μίλων – Πανιώνιος 0-3

Μαρκόπουλο – Ηλυσιακός 3-1

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2

Θέτις Βούλας – ΑΕΚ 0-3

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 51

2. Ολυμπιακός 47

3. Πανιώνιος 42

4. ΑΟ Θήρας 36

5. ΠΑΟΚ 31

6. ΖΑΟΝ 30

7. ΑΕΚ 28

8. Θέτις 25

9. Μίλων 20

10. Μαρκόπουλο 14

11. Άρης 12

12. Ηλυσιακός 6