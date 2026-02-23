Με ένα γκολ του Μπέντζαμιν Σέσκο στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης, η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ πήρε μεγάλο «διπλό» απέναντι στην Έβερτον στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 27ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τη νίκη αυτή οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται πλέον μόνοι στην 4η θέση της βαθμολογίας με 48 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους Τσέλσι και Λίβερπουλ που έχουν 45 βαθμούς. Από την άλλη η Έβερτον παρέμεινε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 37 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νίκη αυτή είναι η πέμπτη στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις για την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της.

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:

Άστον Βίλα-Λιντς 1-1

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ 2-1

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3

Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

Επόμενη αγωνιστική:

Παρασκευή (27/02)

Γουλβς-Άστον Βίλα (22:00)

Σάββατο (28/02)

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ (14:30)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή (01/03)

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)