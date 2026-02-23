Με γκολ του Κεν στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης η Φιορεντίνα νίκησε με 1-0 την Πίζα στην Φλωρεντία στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή οι «βιόλα» πήραν μεγάλη βαθμολογική ανάσα, καθώς ανέβηκαν στην 16η θέση με 24 βαθμούς. Αντίθετα, η Πίζα έμεινε στους 15 βαθμούς και συνεχίζει να βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Μπολόνια επικράτησε στην έδρα της με 1-0 της Ουντινέζε. Με τη νίκη αυτή η Μπολόνια έφτασε στους 36 βαθμούς και είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ουντινέζε είναι στην 11η με 32 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Σασουόλο-Βερόνα 3-0

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

Λέτσε-Ίντερ 0-2

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0

Αταλάντα-Νάπολι 2-1

Μίλαν-Πάρμα 0-1

Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0

Φιορεντίνα-Πίζα 1-0

Μπολόνια-Ουντινέζε 1-0

Επόμενη αγωνιστική:

Παρασκευή (27/02)

Πάρμα-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο (28/02)

Κόμο-Λέτσε (16:00)

Βερόνα-Νάπολι (19:00)

Ίντερ-Τζένοα (21:45)

Κυριακή (01/03)

Κρεμονέζε-Μίλαν (13:30)

Σασουόλο-Αταλάντα (16:00)

Τορίνο-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα (02/03)

Πίζα-Μπολόνια (19:30)

Ουντινέζε-Φιορεντίνα (21:45)