Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.02.2026) στο καρναβάλι της Πάτρας, όπου ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή κοπέλα δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα, με οπαδικά κίνητρα.

Ο νεαρός θύμα της επίθεσης έφερε αξεσουάρ με διακριτικό αθηναϊκής ομάδας και την ώρα που περπατούσε με την κοπέλα, του έκαναν «ανάκριση» μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα.

Η «ανάκριση» αφορούσε τα οπαδικά τους πιστεύω, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός δέχτηκε άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις διωκτικές αρχές της Πάτρας.