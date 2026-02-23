Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 25χρονη νοσηλεύτρια, από τον σύντροφό της. Η γυναίκα κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό της περιγράφοντας ότι ο 26χρονος φίλος της, της προκάλεσε σοβαρά χτυπήματα λόγω παθολογικής ζήλιας.

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο, είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας – θύματος ενδοοικογενειακής βίας – που δέχτηκε την άγρια επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της. Ο ξυλοδαρμός της σημειώθηκε όταν ο 26χρονος έχασε τον έλεγχο και την έσπρωξε, την άρπαξε από τα μαλλιά, της χτύπησε το κεφάλι στην πόρτα του μπάνιου και την κλείδωσε μέσα.

Μιλώντας στο Mega, η 25χρονη περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του συντρόφου της: «Μου ερχόντουσαν μηνύματα από τις φίλες μου σε μία ομαδική που έχουμε, και εκείνος νόμιζε ότι είναι κάποιος άλλος. Να του λέω “καλέ τα κορίτσια είναι’ και να μου λέει ‘αποκλείεται, είναι κάποιος από τη δουλειά σου και με κερατώνει”».

«Του λέω να φύγει έξω από το μπάνιο να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να ηρεμήσουν τα πνεύματα να φύγω, βάζει τον σύρτη στην πόρτα, δεν με άφηνε να φύγω. Του έλεγα “σε παρακαλώ άνοιξέ μου να φύγω να πάω στη δουλειά μου, να τελειώσει εδώ“», συμπλήρωσε.

Το περιστατικό κράτησε περίπου μισή ώρα. Με φωνές και χτυπήματα να ακούγονται, κανείς γείτονας δεν χτύπησε την πόρτα για να βοηθήσει το θύμα, αλλά ούτε κάλεσε το 100.

«Αυτό γινόταν ένα μισάωρο σίγουρα με πολύ δυνατές φωνές και δεν ήρθε ένας άνθρωπος ρε παιδιά να πει ότι τι γίνεται εκεί μέσα; Έχει πειραχτεί, μου είπαν, λίγο ο κερατοειδής ιστός, έχει πάθει μία θλάση το γόνατό μου, όλα αυτά στην αριστερή πλευρά. Παραλίγο, μου είπαν, στο χειρουργικό να ραγίσεις κάποιο πλευρό», είπε η νοσηλεύτρια.

Και ενώ η 25χρονη βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα και ο δράστης είχε συλληφθεί, όπως καταγγέλλει δέχεται νέες απειλές. Αυτήν τη φορά από τους γονείς του.

«Όταν έφευγα από το αστυνομικό τμήμα για να πάω στο νοσοκομείο, είχαν έρθει οι γονείς του και με απειλούσαν ότι θα μου κάνουν εμένα μήνυση μπροστά στον διοικητή. Από το να μου ζητήσουν μία συγγνώμη που έβλεπαν ότι το μάτι μου ήταν τούμπανο και που με το ζόρι περπατούσα, φώναζαν ότι “ναι, οκ σε βλέπουμε που είσαι έτσι αλλά εμάς το παιδί μας είναι πίσω από τα κάγκελα αυτήν τη στιγμή εξαιτίας σου”», τόνισε η 25χρονη στη συνέχεια.

Η 25χρονη προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της και να επουλώσει τις πληγές της. Στο πλευρό της, βρίσκεται η μητέρα της.

Το θύμα, μιλώντας στο Mega, έστειλε ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση να μην σωπαίνουν: «Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι με κάποιον. Από το πρώτο δείγμα καλό θα ήταν να κοιτάνε τον εαυτό τους και να ανθίζουν έτσι όπως πρέπει να ανθίζουν οι γυναίκες».