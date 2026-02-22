Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ήταν καλεσμένος στο vidcast «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου, και μίλησε για τις επιθέσεις που δέχεται πολλές φορές στη Βουλή από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απολύτως ερειστική, προσβλητική και ουσιαστικά ανατροφοδοτείται από την ένταση. Εγώ έχω επιλέξει κάθε φορά που μου απευθύνεται να παίζω σκάκι στο κινητό, να διαβάζω για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να προσπαθώ να κρατάω ήρεμα το μυαλό μου», δήλωσε υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι κανείς δεν λογομαχεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν γίνεται να μιλάει κάποιος και εκείνη να μουρμουράει στο μικρόφωνο όλη την ώρα, να μην τον αφήνει να μιλάει, να ανεβαίνει πάνω, να συκοφαντεί και να βρίζει και μετά όταν κάποιος πια δεν αντέξει και βγει και διαμαρτυρηθεί να ερχόμαστε και να λέμε τσακώνεστε… Όχι δεν τσακωνόμαστε

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον μόνο που δεν έχει τσακωθεί και σε αυτό κρατάω κάποιες επιφυλάξεις είναι με τον εαυτό της, αλλά κι αυτό μπορεί να έχει γίνει… Πιστεύω ότι το έχει κάνει και αυτό».