Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε απόψε μια προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αναμένεται να πληγεί από μια σφοδρή χιονοθύελλα.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», τοπική ώρα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Διευκρίνισε ότι οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες της πόλης θα είναι κλειστοί για την κυκλοφορία, όμως θα επιτραπούν «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

Η πόλη «δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια», προειδοποίησε ο Μαμντάνι, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, με χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι και θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα, διευκρίνισε.

Το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 45-60 εκατοστά, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα 70 σε ορισμένες περιοχές.

Και άλλες πόλεις των ανατολικών ΗΠΑ, όπως η Βοστώνη, προετοιμάζονται για την επερχόμενη κακοκαιρία. Στα τέλη Ιανουαρίου, από τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι.