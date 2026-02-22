Ο Άρης προηγήθηκε με τον Γκαρέ, η Κηφισιά ισοφάρισε άμεσα με τον Χριστόπουλο και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα, αφού στο 89′ ο Αλφαρέλα σημάδεψε το δοκάρι.

Οι «κίτρινοι» πήραν την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, έδειχναν όμως πως μάλλον δεν ήξεραν τι να κάνουν με αυτή. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και φάσεις, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να κάνουν αναγκαστική αλλαγή στο 34′: Έξω ο Αντόνισε, μέσα ο Μπένι.

Μέχρι εκείνο το σημείο δεν υπήρχε κάποια μεγάλη φάση στο παιχνίδι, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου όμως μπήκαν και τα δύο γκολ. Αρχικά, στο 41′, ο Γκαρέ με ωραία ενέργεια και δυνατό σουτ έκανε το 1-0, για να ακολουθήσει στο 44′ το 1-1 με την προβολή του Χριστόπουλου μετά τη σέντρα του Λαρουσί από αριστερά.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και το… VAR, καθώς στο 50′ ο Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι του Κονατέ αλλά μετά την εξέταση της φάσης άλλαξε την απόφασή του, ενώ λίγα λεπτά μετά η Κηφισιά σκόραρε με σουτ του Πόμπο που κόντραρε στον Σούντμπεργκ, αλλά μετά την εξέταση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Άρης θα μπορούσε, έπειτα από όλα αυτά, να πάρει τη νίκη στο 89′ αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά την κεφαλιά του Αλφαρέλα σε φάση διαρκείας, με το 1-1 να παραμένει ως το τέλος και την Κηφισιά να παίρνει πολύτιμο βαθμό και να βρίσκεται στο +5 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Τεχέρο, Σούντμπεργκ (78’ Ρόουζ), Ράτσιτς, Γένσεν (62’ Νινγκ), Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα), Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Δώνης (62’ Μπουσαΐντ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε (34’ Μπένι), Νούνελι (86’ Σιμόν), Πέρεθ (66’ Εμπό), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί (86’ Πόκορνι), Αμανί.