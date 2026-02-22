Κορυφώνονται οι εορτασμοί στην Πάτρα με τη μεγάλη παρέλαση να είναι σε εξέλιξη και τους δρόμους της πόλης να έχουν γεμίσει από χιλιάδες μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές.

Υπολογίζεται πως συμμετέχουν πάνω από 50.000 άτομα σε 190 πληρώματα και πλήθος αρμάτων. Ένα πολύχρωμο, ζωντανό και γεμάτο χορό ανθρώπινο ποτάμι ξεχύνεται στους δρόμους της πόλης, στέλνοντας μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας και δημιουργίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κίνηση από Αθήνα προς Πάτρα ήταν αυξημένη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και πολύς κόσμος πήγε και από τη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και άλλες περιοχές.

Τα ξενοδοχεία είναι επίσης γεμάτα τόσο στην Πάτρα όσο και τη γειτονική Ναύπακτο, με τον κόσμο συνολικά να είναι περισσότερος σε σχέση με το καρναβάλι του 2025.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων.

Προπορεύεται ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και θα ακολουθεί ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί το άνθινο άρμα με τη βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα είναι ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που είναι ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν θα παρελάσουν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν οι 50.000 καρναβαλιστές με τα δικά τους άρματα και τις καρναβαλικές κατασκευές τους, όπου αναμένεται να ανεβάσουν τους καρναβαλικούς ρυθμούς στο κέντρο της Πάτρας.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα θέσουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 το βράδυ η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.