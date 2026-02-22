Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί του ΟΦΗ εκτός έδρας και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως είναι χαρούμενος για το αποτέλεσμα, όχι όμως και από τις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Τεττέη και στη συνέχεια θα μπορούσαν να καθαρίσουν τον αγώνα, δεν το έκαναν όμως και έζησαν με την αγωνία ως το τελευταίο λεπτό, όταν έγινε το 0-2 με το πέναλτι του Καλάμπρια.

«Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος», είπε αρχικά στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μπενίτεθ μετά το τέλος του αγώνα και συνέχισε.

«Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».