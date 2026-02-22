Με τον Τεττέη να σκοράρει ξανά, μετά τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν πριν λίγα 24ωρα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε από νωρίς και τελικά νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ εκτός έδρας και συνεχίζει να κυνηγάει τον Λεβαδειακό που βρίσκεται στην 4η θέση.

Με φόρα από τα δύο γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν πριν λίγες μέρες, ο Τεττέη μπήκε… ζεστός στο ματς και δεν άργησε να βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 6ο λεπτό ο επιθετικός των «πράσινων» βγήκε στην πλάτη της άμυνας και… τσίμπησε τη μπάλα προ του Χριστογεώργου, μετά τη μπαλιά του Καλάμπρια, κάνοντας το 0-1.

Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήρε το προβάδισμα και αυτή του Χρήστου Κόντη προσπάθησε να ανασυνταχθεί, έχοντας μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 16′ με τον Νους να βγαίνει τετ α τετ μετά την πάσα του Σαλσέδο αλλά νικήθηκε από τον Λαφόν.

Το παιχνίδι είχε σχετικά καλό ρυθμό και στο 31′ το «τριφύλλι» θα μπορούσε να σκοράρει ξανά και βάλει βάσεις νίκης καθώς ο Παντελίδης έφυγε μόνος στον χώρο και πάσαρε στον αμαρκάριστο Αντίνιο, ο οποίος όμως δεν τελείωσε αμέσως τη φάση και η ευκαιρία χάθηκε.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο, βγάζοντας ωραία φάση στο 59′ με τους Τεττέη, Κοντούρη και Αντίνο αλλά το τελείωμα του Αργεντίνου δεν ήταν καθόλου καλό.

Αμέσως μετά, στο 62′, ο Αντίνο και ο Παντελίδης βγήκαν για να μπουν οι Ζαρουρί και Ταμπόρδα, με τους Κρητικούς να μην είναι καλοί αλλά να γίνονται επικίνδυνοι στο 66′ με τους Σαλσέδο και Νους που έφυγαν στην κόντρα, με τον δεύτερο να ντριμπλάρει τον Ερνάντεθ αλλά να μην καταφέρνει να νικήσει τον Λαφόν.

Η δυνατή βροχή που έπεφτε πλέον δεν βοηθούσε καθόλου τις δύο ομάδες και ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αρκετά, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμα και να πετυχαίνει και δεύτερο στο γκολ 98′ με πέναλτι του Καλάμπρια, μετά την ανατροπή του Τσέριν από τον Νους, ο οποίος αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (87′ Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (64′ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Αθανασίου, Φούντας, Νους, Σαλσέδο (87′ Θεοδοσουλάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ (72′ Κάτρης), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης (72′ Τσέριν), Αντίνο (62′ Ζαρουρί), Παντελίδης (62′ Ταμπόρδα), Τεττέη (81′ Σφιντέρσκι).