Με γκολ του ΜακΆλιστερ στο 97ο λεπτό η Λίβερπουλ πήρε εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι ισόβαθμη με τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας μάχη για την 4η θέση της Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πατούσε καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και είχε ευκαιρίες με τους Χάντσον-Οντόι, Άντερσον και Χάτσινσον για το γκολ, κανείς τους όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Άλισον.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα παρέμενε καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο, γκολ όμως δεν μπορούσε να βάλει και όλα έδειχναν πως το 0-0 θα έμενε ως το τέλος του αγώνα. Στο 97′ όμως, λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο ΜακΆλιστερ ήταν εκεί που έπρεπε, μετά την απόκρουση του Ορτέγκα σε κεφαλιά του Φαν Ντάικ, για να κάνει το 0-1.

Με αυτή τη νίκη η Λίβερπουλ πήγε στους 45 βαθμούς, όσους έχουν και οι Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε στους 27 και είναι μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.