Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, του Ιράκ φαίνεται να έγινε εκ νέου στόχος με επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

A drone strikes the U.S. Embassy in Baghdad after slipping past C-RAM defenses. pic.twitter.com/90uoJYdqFo — Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

Στο σύντομο κλιπ διάρκειας περίπου 18 δευτερολέπτων, διακρίνεται drone να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα τον περίβολο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, ενώ στο βάθος ακούγονται καταιγιστικά πυρά από τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας C‑RAM, τα οποία επιχειρούν να το καταρρίψουν.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το συγκρότημα, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατάφερε να «γλιστρήσει» μέσα από την αντιπυραυλική ομπρέλα και να πλήξει στόχο σε ή πέριξ της εγκατάστασης.