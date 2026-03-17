Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, του Ιράκ φαίνεται να έγινε εκ νέου στόχος με επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.
Στο σύντομο κλιπ διάρκειας περίπου 18 δευτερολέπτων, διακρίνεται drone να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα τον περίβολο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, ενώ στο βάθος ακούγονται καταιγιστικά πυρά από τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας C‑RAM, τα οποία επιχειρούν να το καταρρίψουν.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το συγκρότημα, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατάφερε να «γλιστρήσει» μέσα από την αντιπυραυλική ομπρέλα και να πλήξει στόχο σε ή πέριξ της εγκατάστασης.
A Counter-Rocket, Artillery, and Mortar System (C-RAM) seen firing into the sky over Baghdad during tonight’s drone attack against the U.S. Embassy and Baghdad International Airport by Iran. pic.twitter.com/Sv8ceqAicY— OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026