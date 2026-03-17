Ένα πρώην μοντέλο από τη Ρωσία και «βοηθός» του Έπστιν έλυσε τη σιωπή της και μίλησε για το πώς η ίδια και άλλα ενήλικα θύματα πέρασαν χρόνια παγιδευμένοι από τον Έπστιν. Μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπστιν, η Σβετλάνα Ποζιντάεβα είπε ότι ένιωσε επιτέλους ελεύθερη και άρχισε να χτίζει τη ζωή της. Το πρώην μοντέλο, που έγινε μία από τις «βοηθούς» του Έπστιν και θύμα της κακοποίησής του, άλλαξε το όνομά της και μετακόμισε σε άλλη πόλη. Στη συνέχεια, όμως, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αρχεία για την υπόθεση Έπστιν.



Η ίδια δεν έδωσε αρχικά μεγάλη σημασία, προτιμώντας να μην αναμοχλεύει εκείνη την περίοδο —τα χρόνια από το 2008 έως το 2019— κατά τα οποία ήταν παγιδευμένη στα δίχτυα του Έπστιν. Υπέθεσε ότι το όνομά της θα είχε απαλειφθεί, όπως συνέβη με άλλες γυναίκες που είχαν ελεγχθεί από τους διαχειριστές των αποζημιώσεων σε προηγούμενες αγωγές θυμάτων.



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όντως απάλειψε το όνομά της στα περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά από λάθος το άφησε στο σώμα ορισμένων μηνυμάτων. Για την Ποζιντάεβα, η πίεση έφτασε σε οριακό σημείο τις τελευταίες ημέρες, όταν ένας blogger άρχισε να επικοινωνεί με την οικογένειά της και ανακοίνωσε σχέδια να αποκαλύψει το νέο της όνομα, με το επιχείρημα ότι ήταν στην ηλικία των 20 ετών κατά τη διάρκεια της κακοποίησης και ότι οι δεσμοί της με τη Ρωσία την εξαιρούσαν από την προστασία των θυμάτων.



«Είμαι εξουθενωμένη. Δεν έχω κοιμηθεί ούτε έχω φάει σωστά εδώ και εβδομάδες», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη. «Προτιμώ να πω εγώ η ίδια αυτή την οδυνηρή ιστορία για να τελειώνω μια και καλή, ώστε να μπορέσω επιτέλους να είμαι ελεύθερη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο».

Το Ζήτημα των Ενηλίκων Θυμάτων

Η Σβετλάνα Ποζιντάεβα, πρώην μοντέλο, εξηγεί ότι ο Έπστιν την εκμεταλλεύτηκε σε ηλικία άνω των 20 ετών, χρησιμοποιώντας τον ρόλο της «βοηθού». Η ίδια ένιωθε επί χρόνια ντροπή επειδή δεν ήταν ανήλικη όταν τον γνώρισε, θεωρώντας λανθασμένα ότι έφταιγε η ίδια. Στην πραγματικότητα, ο Έπστιν έλεγχε πλήρως τη βίζα, τα οικονομικά και τη στέγασή της. Οι εισαγγελείς εξηγούν ότι στο sex trafficking ενηλίκων η καταδίκη βασίζεται στην απόδειξη απάτης, εξαναγκασμού ή απειλών (όπως η απέλαση), στοιχεία που καθιστούν τη «συναίνεση» ανύπαρκτη.

Η Στρατηγική του «Πυραμιδικού Συστήματος»

Μετά την πρώτη του καταδίκη το 2008, ο Έπστιν στράφηκε σε ενήλικες γυναίκες (πολλές από τη Ρωσία και την Ευρώπη) για να αποφύγει την προσοχή των αρχών. Χρησιμοποιούσε ψεύτικες υποσχέσεις για καριέρα (π.χ. στη Victoria’s Secret) και στη συνέχεια τις παγίδευε σε ένα σύστημα που θύμιζε πυραμίδα:

ς: Τα χρήματα που τους έδινε καταγράφονταν ως δάνεια, καθιστώντας τη φυγή οικονομικά αδύνατη. Στρατολόγηση: Πίεζε τα θύματα να φέρνουν νέες γυναίκες, μια τακτική που χρησιμοποιούσαν και άλλες οργανώσεις (όπως η Nxivm), ώστε να δημιουργείται εξάρτηση και συνενοχή.

Παγιδευμένη στην Εξάρτηση

Η Ποζιντάεβα περιγράφει πώς ο Έπστιν την παρακολουθούσε στενά, έβγαζε συμβιβαστικές φωτογραφίες και χρησιμοποιούσε υψηλές διασυνδέσεις (όπως με Ρώσους αξιωματούχους) για να την τρομοκρατεί. Παρόλο που η ίδια εμφανιζόταν εξωτερικά χαρούμενη, υπέφερε από κατάθλιψη και διατροφικές διαταραχές. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μια γυναίκα που βοηθά έναν διακινητή ενώ είναι ακόμα παγιδευμένη από αυτόν, παραμένει θύμα και όχι δράστης.

Οι Κατηγορίες για Κατασκοπεία και τα Λάθη των Αρχών

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων, η Ποζιντάεβα και άλλες Ρωσίδες αντιμετωπίζουν αναπόδεικτες κατηγορίες στο διαδίκτυο ότι είναι «Ρωσίδες κατάσκοποι» λόγω της καταγωγής τους. Η ίδια δηλώνει έτοιμη να περάσει από ανιχνευτή ψεύδους για να σταματήσει αυτός ο διασυρμός, όπως αωαφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.