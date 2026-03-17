Με τους Μπλέικνι και Μπράιαντ να είναι σε εξαιρετική μέρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με 93-82 την Παρί σε εξ αναβολής αγώνα για τη Euroleague και είναι μία νίκη πίσω από την 4άδα, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι Γάλλοι έβαλαν από νωρίς δύσκολα στους Ισραηλινούς και ήταν μπροστά με 6 πόντους (24-30) στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ανεβάζει την απόδοσή της στη δεύτερη και να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής.

Το σκορ ήταν 52-53 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και η Χάποελ κατάφερε να προσπεράσει στο τρίτο δεκάλεπτο και να μπει στο τέταρτο έχοντας προβάδισμα έξι πόντων, καθώς το σκορ ήταν 75-69.

Η Παρί προσπάθησε να παραμείνει κοντά αλλά δεν τα κατάφερε και οι Ισραηλινοί πήραν τη νίκη, τρίτη συνεχόμενη στη διοργάνωση, με 93-82, έχοντας για κορυφαίο τον Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ στους 18 σταμάτησε ο Ελάιτζα Μπράιαντ.

Με αυτή τη νίκη η Χάποελ είναι στο 19-11 και κυνηγάει την 4άδα, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Παρί μετράει 12 νίκες και 20 ήττες.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82