Ο Πέτερ Μάγιαρ αναδεικνύεται σε νέο ηγέτη της Ουγγαρίας, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών της 12ης Απριλίου 2026, επικράτησε του Βίκτορ Όρμπαν, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική κυριαρχία που διαρκούσε πάνω από 16 χρόνια.

Η ιστορία του Μάγιαρ ξεκινά ουσιαστικά με την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ουγγαρία το 1989-1990, μια περίοδο που σημάδεψε βαθιά τη γενιά του, αναφέρει το Reuters. Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνα τα χρόνια ως μια «έκρηξη ενέργειας», όπου η δημοκρατία και η ελευθερία έμοιαζαν εφικτές και συναρπαστικές στην χώρα του, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Τότε, ο νεαρός Όρμπαν αναδεικνυόταν σε σύμβολο του αντικομμουνιστικού αγώνα, γεγονός που εξηγεί γιατί αποτέλεσε πρότυπο για τον μικρό Μάγιαρ, ο οποίος εμπνέονταν από τις ίδιες ιδέες.

Γεννημένος το 1981 σε οικογένεια νομικών, ο Μάγιαρ ακολούθησε παρόμοια πορεία, σπουδάζοντας νομικά και εντασσόμενος αργότερα στο διπλωματικό σώμα της χώρας. Η καριέρα του συνδέθηκε για χρόνια με το κατεστημένο σύστημα εξουσίας της Ουγγαρίας, ιδιαίτερα μέσω του γάμου του με την Γιούντιτ Βάργκα, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και στενή συνεργάτιδα του Όρμπαν. Ωστόσο, η προσωπική και πολιτική του πορεία άλλαξε ριζικά μετά το 2023, όταν το ζευγάρι χώρισε και η Βάργκα αποχώρησε από την πολιτική σκηνή, εν μέσω σκανδάλων.

Τον Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση ως αντιπολιτευτικός πολιτικός, γεγονός που σηματοδότησε την ταχεία πολιτική του άνοδο. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια κατάφερε να μετατραπεί από εσωκομματικός παράγοντας σε κεντρικό αντίπαλο του καθεστώτος Όρμπαν.

Κατά την περίοδο 2024–2025, το κόμμα του ενίσχυσε ραγδαία τη δυναμική του, προσελκύοντας απογοητευμένους ψηφοφόρους και διαμορφώνοντας μια νέα πολιτική ατζέντα με έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση των θεσμών και την επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκλογική αναμέτρηση του 2026 κατέληξε σε ιστορική ανατροπή, με τον Μάγιαρ να επικρατεί και να τερματίζει την πολυετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν, σε μια εξέλιξη που ήδη χαρακτηρίζεται ως σημείο καμπής για την ουγγρική πολιτική σκηνή.

Διεθνή μέσα τον παρουσιάζουν πλέον ως τον πολιτικό που κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μετατρέψει την αντιπολιτευτική δυναμική σε εκλογική νίκη, αλλάζοντας ριζικά τον πολιτικό χάρτη της χώρας.