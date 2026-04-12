Τα συγχαρητήριά τους στον Πέτερ Μάγιαρ για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας δίνουν ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι με αυτή τη νίκη ο ουγγρικός λαός δείχνει την προσήλωσή του «στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Εμανουέλ Μακρόν

«Μόλις πραγματοποίησα συνάντηση με τον Πέτερ Μάγιαρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!

Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (μια νίκη) για την Ουγγαρία μέσα στην Ευρώπη.

Μαζί, ας προωθήσουμε μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, την ανταγωνιστικότητά μας και τη δημοκρατία μας».

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη. Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεξε πάντα την Ουγγαρία.

Μια χώρα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό της δρόμο. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Φρίντριχ Μερτς

«Η Ουγγαρία αποφάσισε. Συγχαρητήρια για τη νίκη στις εκλογές, αγαπητέ Μάγιαρ. Προσβλέπω στη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ’ όλα, ενωμένη Ευρώπη».