Η Ουγγαρία ξημέρωσε σε μια νέα πολιτική πραγματικότητα, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης για να γιορτάσουν την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ και την αλλαγή σελίδας μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης Όρμπαν.

Στην πρωτεύουσα επικρατεί κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, με συγκεντρώσεις, σημαίες και πανηγυρισμούς, καθώς πολλοί πολίτες μιλούν για μια «ιστορική στιγμή αλλαγής» για τη χώρα και το πολιτικό της μέλλον.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς πολιτικής περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής, με το αποτέλεσμα να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.