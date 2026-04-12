«Ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη και εντός της ζώνης ασφαλείας στο Λίβανο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εισήλθε την Κυριακή στο νότιο Λίβανο για να πραγματοποιήσει επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης στα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισραήλ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο και να περιβάλλεται από μασκοφόρους στρατιώτες.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε αποτρέψει την απειλή εισβολής από το Λίβανο μέσω αυτής της ζώνης ασφαλείας», είπε, προσθέτοντας ότι τον συνόδευε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Παρών ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 12, 2026

Η σπάνια αυτή επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εισέρχεται στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, και πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον.