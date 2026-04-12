Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα, στην περιοχή του Γλαύκου Πατρών.

Ο 56χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από περαστικό, δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον 56χρονο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το tempo24 παρά τις προσπάθειες που προηγήθηκαν τόσο από το πλήρωμα του ασθενοφόρου όσο και από τους γιατρούς του «Αγίου Ανδρέα», διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του 56χρονου.