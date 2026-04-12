Χειροπέδες σε 60χρονο πέρασε η αστυνομία χθες, Μεγάλο Σάββατο (11/4/2026), καθώς τη στιγμή που τον ερευνούσαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της 52χρονης συζύγου του βρήκαν στο σπίτι του στο Ηράκλειο και ένα μίνι οπλοστάσιο.

Η γυναίκα κατήγγειλε αρχικά ότι ο 60χρονος την απείλησε με βία, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικές διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τις έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, πυρομαχικών και άλλων αντικειμένων.

Από έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κυνηγετικά όπλα,

αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,

αεροβόλο περίστροφο,

βαλλίστρα,

8 μαχαίρια,

486 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

3 συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,

ζώνη κυνηγιού,

κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

20 κροτίδες,

2 παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,

1 οστεοφυλάκιο με λείψανα,

18 πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.