Λίγε ημέρες πριν τον επαναληπτικό αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conferencee League, η Ράγιο Βαγιεκάνο γνώρισε την ήττα με 3-0 εκτός έδρας από την Μαγιόρκα για την 31η αγωνιστική της La Liga.
Η Μαγιόρκα που ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση πήρε το προβάδισμα στο 36’ με γκολ του Μουρίτσι. Τέσσερα λεπτά αργότερα (40’), ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους.
Το τελικό 3-0 για την Μαγιόρκα διαμόρφωσε στο 65ο λεπτό του αγώνα ο Βίρτζιλι. Με την ήττα αυτή η Ράγιο Βαγιεκάνο παρέμεινε στους 36 βαθμους και στην 13η θέση, ενώ η Μαγιόρκα ανέβηκε στους 34 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1
Σάββατο 11 Απριλίου
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3
Έλτσε-Βαλένθια 1-0
Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Κυριακή 12 Απριλίου
Οσασούνα-Μπέτις 1-1
Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0
Θέλτα-Οβιέδο (19:30)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)
Δευτέρα 13 Απριλίου
Λεβάντε-Χετάφε (22:00)