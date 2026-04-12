Λίγε ημέρες πριν τον επαναληπτικό αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conferencee League, η Ράγιο Βαγιεκάνο γνώρισε την ήττα με 3-0 εκτός έδρας από την Μαγιόρκα για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Η Μαγιόρκα που ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση πήρε το προβάδισμα στο 36’ με γκολ του Μουρίτσι. Τέσσερα λεπτά αργότερα (40’), ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Το τελικό 3-0 για την Μαγιόρκα διαμόρφωσε στο 65ο λεπτό του αγώνα ο Βίρτζιλι. Με την ήττα αυτή η Ράγιο Βαγιεκάνο παρέμεινε στους 36 βαθμους και στην 13η θέση, ενώ η Μαγιόρκα ανέβηκε στους 34 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

Σάββατο 11 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Κυριακή 12 Απριλίου

Οσασούνα-Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0

Θέλτα-Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)