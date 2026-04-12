Από θαύμα σώθηκε ένας 18χρονος μοτοσικλετιστής στην Αρτέμιδα, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ το οποίο εισήλθε κάθετα στον δρόμο στη λεωφόρο Καραμανλή.

Ο νεαρός, εμφανώς συγκλονισμένος, περιέγραψε στο Star όσα έζησε:

«Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, ευχαριστώ τον Θεό. Πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα».

Αναφερόμενος στο τροχαίο, είπε:

«Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα. Ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει υγρό. Στο πόδι έχω επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει ότι έχω σπάσει την κλείδα, θα χρειαστεί να μείνω στο νοσοκομείο. Εκείνη την ώρα πήγαινα στη δουλειά μου, για το μεροκάματο. Ο οδηγός μετά τη σύγκρουση έβαλε μπροστά και έφυγε, δεν σταμάτησε, και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί».

Ο 18χρονος αποδίδει τη σωτηρία του στον παππού του, λέγοντας:

«Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης, πριν από 11 χρόνια είχε φύγει από τη ζωή ο παππούς μου. Τον αγαπούσα πολύ και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Εξαφανισμένος ο οδηγός

Ο οδηγός του μπορντό οχήματος παραμένει άφαντος και οι Αρχές τον αναζητούν μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τήρησε την υποχρεωτική πορεία δεξιά και έστριψε αριστερά, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση με τη μηχανή.

Αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία. Μια γυναίκα ανέφερε:

«Τον είδα κάτω και σοκαρίστηκα. Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον οδηγό να εμφανιστεί».

Το τροχαίο σε βίντεο ντοκουμέντο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε τον δρόμο στη μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στη λεωφόρο.

Ο 18χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ σύμφωνα με το υλικό που προβλήθηκε, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο. Οι Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο για την ταυτοποίηση του οχήματος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.