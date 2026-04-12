Η αστυνομία διέλυσε ένα μπλόκο διαδηλωτών στο κέντρο του Δουβλίνου, οι οποίοι έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας την περασμένη εβδομάδα, με διαδηλώσεις για την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Η κυβέρνηση ετοιμαζόταν την Κυριακή (12/04) να εγκρίνει μέτρα μείωσης του κόστους, ελπίζοντας να τερματίσει τις έξι ημέρες αναστάτωσης λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων.

Καθώς τρακτέρ και φορτηγά που είχαν αποκλείσει την οδό O’Connell αποχωρούσαν από την πρωτεύουσα, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονταν σε άλλες περιοχές, με την αστυνομία να συγκρούεται με διαδηλωτές στα λιμάνια του Γκάλγουεϊ, όπου χρησιμοποιήθηκε μέχρι και στρατιωτικό όχημα για να γκρεμίσει ένα πρόχειρο οδόφραγμα.

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν χάος, καθώς τα μπλόκα στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ιρλανδίας και σε αρκετές κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπόδισαν τα βυτιοφόρα να τροφοδοτήσουν τα πρατήρια καυσίμων, με αποτέλεσμα πάνω από το ένα τρίτο των αντλιών να ξεμείνουν από καύσιμα. Αργά κινούμενες πομπές οχημάτων προκάλεσαν επίσης κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους.

Η αστυνομία ξεκίνησε επιχειρήσεις καταστολής το Σάββατο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού για να απομακρύνει διαδηλωτές και δεσμεύτηκε να απομακρύνει όσους έθεταν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Δεν αποτελούν νόμιμη μορφή διαμαρτυρίας», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι. «Δώσαμε στους διαδηλωτές σαφή προειδοποίηση ότι θα προχωρήσουμε σε επιβολή του νόμου, αλλά επέλεξαν να την αγνοήσουν και να συνεχίσουν να κρατούν τη χώρα “όμηρο”».

Ωστόσο, ένας αγρότης που έχει αναδειχθεί σε εκπρόσωπο της ομάδας στο Δουβλίνο δήλωσε οργισμένος ότι η ειρηνική τους διαμαρτυρία «δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση» από μεγάλο αριθμό αστυνομικών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κρίστοφερ Ντάφι είπε ότι η αστυνομία απείλησε να ρυμουλκήσει τα βαρέα οχήματά τους, αναγκάζοντάς τους έτσι να αποχωρήσουν.

«Αυτά τα οχήματα είναι πολύ ακριβά, με αυτόματα κιβώτια και τα πάντα, και αν τα σύρουν με σβηστό κινητήρα μπορεί να καταστραφούν», δήλωσε. «Δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να τα μετακινήσουμε».

Τρίτη και εντάθηκαν καθώς εξαπλώθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη συμμετοχή οδηγών φορτηγών, αγροτών, καθώς και επαγγελματιών ταξί και λεωφορείων, οι οποίοι ζητούν μέτρα, όπως πλαφόν στις τιμές ή φοροελαφρύνσεις, για να μειωθεί το κόστος των καυσίμων που, όπως λένε, απειλεί να τους οδηγήσει εκτός αγοράς.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που είχαν ήδη ανακοινώσει μέτρα για την ανακούφιση από τις αυξήσεις των τιμών δύο εβδομάδες νωρίτερα, εμφανίζονται απορημένοι για τη λογική των κινητοποιήσεων, καθώς η παγκόσμια αύξηση των τιμών οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν χαρακτήρισε την κίνηση «παράλογη» και προειδοποίησε ότι η χώρα βρισκόταν στο χείλος του να απορρίψει δεξαμενόπλοια στα λιμάνια και να χάσει τον εφοδιασμό της σε πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση αναμενόταν να εγκρίνει μέτρα για τη μείωση του κόστους της βενζίνης και του ντίζελ, αν και δεν ήταν σαφές αν αυτά θα επαρκούσαν για να σταματήσουν το κύμα διαμαρτυριών.