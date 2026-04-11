Στο μπροστινό κάθισμα και στην αγκαλιά της μητέρας του βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, όπου ενεπλάκη το όχημα μιας τετραμελούς οικογένειας.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγόρι 10 ετών, φέρει τραύματα στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρεται στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας, που οδηγούσε το όχημα, δεν έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα φέρεται να εξετράπη της πορείας του, όπως ανέφερε ο πατέρας και οδηγός στους γιατρούς στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.