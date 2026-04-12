Με εμφατικό τρόπο πέρασε η Μάντσεστερ Σίτι από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν άφησαν περιθώρια στη Τσέλσι την οποία νίκησαν με 3-0 για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Με τη νίκη αυτή η Μάντσεστερ Σίτι η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο ανέβηκε στους 64 βαθμούς και είναι στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ που έχει 70.

Το πρώτο ημίχρονο στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), ωστόσο οι παίκτες του Γκουαρδιόλα έκαναν πάρτι στο δεύτερο μέρος.

Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά έκανε το 0-1 για την Σίτι, στο 57’ ο Γκέχι έκανε το 0-2 και το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Ντοκού στο 68ο λεπτό του αγώνα.

Πλέον πολλά στην «μάχη» του τίτλου θα κριθούν την επόμενη Κυριακή 19 Απριλίου στο ντέρμπι της κορυφής, με την Μάντσεστερ Σίτι να υποδέχεται την Άρσεναλ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11 Απριλίου

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12 Απριλίου

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)