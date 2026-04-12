Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν ο μεγάλος νικητής του Μόντε Κάρλο. Ο 24χρονος Ιταλός τενίτσας νίκησε με 2-0 στον τελικό τον Κάρλος Αλκαράθ και επέστρεψε και πάλι στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες ήταν πολύ κοντά, ωστόσο στο tie break, ο Σίνερ ήταν πιο σταθερός και πήρε το σετ με 7-6, κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

Στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε, δείχνοντας έτοιμος να απαντήσει, αλλά ο Σίνερ και πάλι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του και πήρε τη νίκη με 6-3 και το τρόπαιο.