Ο Γιανίκ Σίνερ ήταν ο μεγάλος νικητής του Μόντε Κάρλο. Ο 24χρονος Ιταλός τενίτσας νίκησε με 2-0 στον τελικό τον Κάρλος Αλκαράθ και επέστρεψε και πάλι στην πρώτη θέση της Παγκόσμιας κατάταξης.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες ήταν πολύ κοντά, ωστόσο στο tie break, ο Σίνερ ήταν πιο σταθερός και πήρε το σετ με 7-6, κάνοντας το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

Στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε, δείχνοντας έτοιμος να απαντήσει, αλλά ο Σίνερ και πάλι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του και πήρε τη νίκη με 6-3 και το τρόπαιο.

The fox masters Monte-Carlo 👑🦊@janniksin clinches his FOURTH successive Masters 1000 title AND regains the world No.1 ranking!@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/7OTqOsIbnj — ATP Tour (@atptour) April 12, 2026

The moment @janniksin clinched the Monte-Carlo title and reclaimed the World No. 1 ranking #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/CG4B6MDeEW — ATP Tour (@atptour) April 12, 2026