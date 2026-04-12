Μια μικρή έκπληξη περίμενε τους πιστούς που παρακολούθησαν την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, όταν ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνι απηύθυνε ευχές στα ελληνικά, λέγοντας «Καλή Ανάσταση».

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αντέδρασε χαμογελώντας.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την ιερή βραδιά. Σας ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά που σας γνώρισα» τόνισε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι εξήρε το έργο και τον ρόλο του αρχιεπισκόπου, τονίζοντας ότι «παρέχετε ηγεσία σε τόσους πολλούς σε όλη την πόλη, σε όλη τη χώρα, είναι τόσο μεγάλο κέρδος για όλους μας που δίνουμε μάχη για την αξιοπρέπεια στην οποία αναφερθήκατε».

Η ευχή του δημάρχου έγινε βέβαια viral στα κοινωνικά μέσα, με πολλούς να κάνουν λόγο για «καλή προφορά των ελληνικών».