Mια μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην κατηγορία πήρε η Κολωνία, η οποία επικράτησε με 3-1 της Βέρντερ Βρέμης εντός έδρας για την 29η αγωνιστική Bundesliga.

Η Κολωνία με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης έμεινε στην 15η θέση με 28 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 7΄με πέναλτι του Ελ Μάλα και στο 65ο λεπτό ο Άτσε έκανε το 2-0 για την ομάδα της Κολωνίας.

Η Βέρντερ Βρέμης έβγαλε αντίδαση και μείωσε σε 2-1 με πέναλτι του Σμιντ στο 75’, ωστόσο Γιοχάνενσον στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους γηπεδούχους.

Τα αποτελέματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Άουγκσμπουργκ-Χόφενχαϊμ 2-2

Σάββατο 11 Απριλίου

Ντόρτμουντ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1

Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0

Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2

Χάιντενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

Σανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5

Κυριακή 12 Απριλίου

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 3-1

Στουτγκάρδη-Αμβούργο (18:30)

Μάιντς-Φράιμπουργκ (20:30)