Mια μεγάλη νίκη στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην κατηγορία πήρε η Κολωνία, η οποία επικράτησε με 3-1 της Βέρντερ Βρέμης εντός έδρας για την 29η αγωνιστική Bundesliga.
Η Κολωνία με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, ενώ η Βέρντερ Βρέμης έμεινε στην 15η θέση με 28 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την ζώνη του υποβιβασμού.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 7΄με πέναλτι του Ελ Μάλα και στο 65ο λεπτό ο Άτσε έκανε το 2-0 για την ομάδα της Κολωνίας.
Η Βέρντερ Βρέμης έβγαλε αντίδαση και μείωσε σε 2-1 με πέναλτι του Σμιντ στο 75’, ωστόσο Γιοχάνενσον στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους γηπεδούχους.
Τα αποτελέματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 10 Απριλίου
Άουγκσμπουργκ-Χόφενχαϊμ 2-2
Σάββατο 11 Απριλίου
Ντόρτμουντ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1
Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0
Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-2
Χάιντενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1
Σανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5
Κυριακή 12 Απριλίου
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 3-1
Στουτγκάρδη-Αμβούργο (18:30)
Μάιντς-Φράιμπουργκ (20:30)