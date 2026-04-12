Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, προκαλώντας αμηχανία στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στον τοπικό Ιερό Ναό.

Τη στιγμή που επρόκειτο να ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία και απευθύνθηκε με έντονο ύφος προς ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με ισχυρούς κρότους.

Ο λόγος της παρέμβασης, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Η παρέμβασή του προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήπιο και συγκρατημένο κλίμα.