Ο Κουίνσι Πρόμες, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε Τβέντε, Σεβίλλη, Άγιαξ και Σπαρτάκ Μόσχας, παραδέχθηκε στην εκδίκαση της έφεσης ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είναι ανοιχτή από τον Ιούλιο του 2020, όταν σε οικογενειακή συγκέντρωση ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής είχε έντονο καβγά με έναν ξάδερφό του, τον οποίο και μαχαίρωσε.

Ο Πρόμες είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, το 2023, σε φυλάκιση 1,5 έτους για την επίθεση στον ξάδερφό του και τελικά έγινε έφεση και κατά την εκδίκασή της ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής αλλάζει τη στάση του.

Όπως αναφέρουν τα ολλανδικά ρεπορτάζ, ο πρώην παίκτης των Άγιαξ και Σεβίλλης παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του, προσθέτοντας πως ό,τι έκανε το έκανε ενεργώντας υπό πίεση και ενώ ήταν σε αυτοάμυνα.

Το αν θα πείσει ή όχι το δικαστήριο θα φανεί προσεχώς, με τον Πρόμες να έχει γενικά αρκετά μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη καθώς έχει καταδικαστεί και σε φυλάκιση έξι ετών για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται.