Η ταυτότητα του Banksy είναι ένα μυστήριο που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, με νέες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο διάσημος street artist κυκλοφορεί ανάμεσά μας με ένα απλό, αλλά και περίεργο όνομα: Ντέιβιντ Τζόουνς.

Ο πρώην επί χρόνια μάνατζερ του, Steve Lazarides, αποκάλυψε ότι ο διάσημος street artist άλλαξε όνομα γύρω στο 2008 για να εξαφανιστεί εντελώς από τα δημόσια αρχεία. Έτσι, επέλεξε το Ντέιβιντ Τζόουνς, ένα όνομα που είναι απλό μεν, αλλά και περίεργο, καθώς στο εξωτερικό συνδέεται από εταιρείες, μέχρι και τον διαβόητο πειρατή της σειράς ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής».

Το Reuters πριν λίγες μέρες δημοσίευσε έρευνα για την ταυτότητα του Banksy και υποστήριξε ότι την περίοδο που ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε την Ουκρανία με αφορμή τον πόλεμο, στα μέρη που βρέθηκε, φέρεται να καταγράφηκε το όνομα Ντέιβιντ Τζόουνς.

Επίσης, πριν την αλλαγή του ονόματος φέρεται να ονομαζόταν Ρόμπιν Γκάνινγχαμ, με καταγωγή από το Μπρίστολ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έρευνα ξεκίνησε από την Ουκρανία, όπου ο Banksy ζωγράφισε επτά τοιχογραφίες στα τέλη του 2022. Δημοσιογράφοι του Reuters πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους που είδαν τη δημιουργία των έργων από κοντά. Έδειξαν φωτογραφίες στους μάρτυρες, περιορίζοντας τους υποψηφίους από τις τρεις κύριες θεωρίες για την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Επιπλέον, τα αρχεία μετανάστευσης δείχνουν ότι ένας Ντέιβιντ Τζόουνς εισήλθε στην Ουκρανία την ακριβή ημερομηνία που έφτασαν οι φωτογράφοι, στις 28 Οκτωβρίου 2022, με την ίδια ημερομηνία γέννησης με τον Ρόμπιν Γκάνινγχαμ.

Ο δικηγόρος του Banksy, Mark Stephens, κάλεσε το Reuters να μην δημοσιεύσει την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της ανωνυμίας εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα. Ωστόσο, το Reuters κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο συμφέρον για μια προσωπικότητα με τόσο βαθιά παγκόσμια επιρροή υπερτερεί των αξιώσεων περί ιδιωτικότητας.

Σημειώνεται πως ο Banksy και η ομάδα του δεν διέψευσαν τα ευρήματα του Reuters, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν.