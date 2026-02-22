Aγανάκτηση προκαλεί η εικόνα μίας νεαρής γυναίκας που αναγκάζεται να πάει να δουλέψει, με τον γύψο στο πόδι, την πατερίτσα στο ένα χέρι, και το νήπιο παιδί της στο άλλο χέρι.

«Αναγκάστηκα να πάω γιατί θα έχανα τη θέση μου»

Στο βίντεο που παρουσίασαν οι «Εξελίξεις Τώρα» φαίνεται η αναπληρώτρια νηπιαγωγός που αναγκάζεται να πάει κουτσαίνοντας στο σχολείο γιατί αλλιώς θα χάσει τη θέση της.

«Γλίστρησα, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου, τον αστράγαλο συγκεκριμένα. Ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα, πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα σχεδόν μία βδομάδα. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ, μου έβαλαν λάμες».

Διορίστηκε και πήγε να ασκήσει το λειτούργημά της. Εν ώρα υπηρεσίας, έπεσε και χτύπησε σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο.

«Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά», συνέχισε.

«Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

«Αποφάσισα να πάω νωρίτερα προκειμένου να μην χάσω επιπλέον προϋπηρεσία και να μην χάσω επιπλέον χρήματα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. Οι μαθητές οι γονείς εξεπλάγησαν βλέποντας την εικόνα», αποκαλύπτει.

«Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών», επισημαίνει η εκπαιδευτικός.

Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας και αποζημίωση για ηθική βλάβη.