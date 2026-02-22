Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ είναι έτοιμοι να διεξαγάγουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με το Ιράν την Παρασκευή στη Γενεύη, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν μια λεπτομερή ιρανική πρόταση για πυρηνική συμφωνία μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει πως χωρίς συγκεκριμένη πρόταση από την Τεχεράνη, οι συνομιλίες δεν θα προχωρήσουν. Το παράθυρο των 48 ωρών θεωρείται καθοριστικό για το αν η διπλωματική οδός θα παραμείνει ανοιχτή.

Το Axios σημειώνει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει σαφείς δεσμεύσεις για περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ η ιρανική πλευρά επιμένει στο δικαίωμά της για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ζητά άρση κυρώσεων.

Στο φόντο το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος, δεν αποκλείεται περαιτέρω κλιμάκωση, με το ενδεχόμενο αυστηρότερων μέτρων ή άλλων επιλογών να παραμένει στο τραπέζι.

Τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί επαφές σε διπλωματικό επίπεδο, με πηγές να κάνουν λόγο για «σοβαρές» αλλά δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, βασικά ζητήματα –όπως το εύρος των περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα άρσης των κυρώσεων– παραμένουν ανοιχτά.

Η διεθνής ανησυχία

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια ενδεχόμενη κατάρρευση των συνομιλιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό για το αν οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν η κρίση θα εισέλθει σε νέα, πιο αβέβαιη φάση.