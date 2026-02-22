Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς μένοντας στο 1-1 με την ΑΕΛ εκτός έδρας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην κούραση της ομάδας του λόγω των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» άνοιξε το σκορ από νωρίς κόντρα στους «βυσσινί», στο δεύτερο ημίχρονο όμως δέχθηκε την ισοφάριση και στις καθυστερήσεις του αγώνα θα μπορούσε ακόμη και να χάσει, παίρνοντας τελικά την ισοπαλία. Αποτέλεσμα, πάντως, που δεν τον αφήνει ικανοποιημένο καθώς η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου έχει πάρει φωτιά.

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Αυτό μας κοστίζει. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».