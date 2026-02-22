Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα νωρίς με τον Χατσίδη, στο δεύτερο ημίχρονο όμως δέχθηκε την ισοφάριση από τον Σαγάλ και με το τελικό 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά και δεν άργησαν να πάρουν και το προβάδισμα, καθώς στο 14ο λεπτό, στην πρώτη τους προσπάθεια, ο Γιακουμάκης έκανε το γύρισμα, ο Αναγνωστόπουλος δεν αντέδρασε σωστά και ο Χατσίδης με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν τη μπάλα και να βγουν στην επίθεση στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι είχαν φάση στο 25′ με τον Σάντσες που πάτησε περιοχή και σούταρε αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους Θεσσαλούς να ανεβάζουν την απόδοσή τους και να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση.

Στο 37′, πάντως, ο «δικέφαλος του βορρά» είχε καλή ευκαιρία για το 0-2 με το σουτ του Γιακουμάκη που έφυγε λίγο άουτ, για να έρθει στο επόμενο λεπτό η μεγάλη ευκαιρία των «βυσσινί» με το σουτ του Σίστο, μετά την πάσα του Τούπτα, που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Παβλένκα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε αναγκαστική αλλαγή τερματοφύλακα καθώς ο Παβλένκα δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Τσιφτσή, για να κάνουν την πρώτη τους αλλαγή και οι γηπεδούχοι στο 59′: Έξω ο Σίστο και μέσα ο Κακουτά, ο οποίος έκανε αμέσως τη διαφορά.

Στο 61′ ο Κονγκολέζος εκτέλεσε φάουλ και ο Σαγάλ κοντρόλαρε εντός περιοχής και με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Ο Λουτσέσκου αντέδρασε βγάζοντας Χατσίδη και Οζντόεφ για να βάλει Γερεμέγεφ και Καμαρά, με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει το δεύτερο γκολ αλλά να μην είναι και τόσο πειστικός…

Η ΑΕΛ στεκόταν πολύ καλά, αμυνόταν όπως έπρεπε και στο 91′ είχε απίθανη ευκαιρία με τον Κακουτά που δεν βρήκε στόχο ενώ ο Τσιφτσής ήταν εκτός εστίας, ενώ στο 94′ πίστεψε ότι πήρε τη νίκη καθώς η μπάλα πήγε στα δίχτυα μετά το σουτ του Μούργου που κόντραρε στον Κένι, μετά την εξέταση του VAR όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Μούργου.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσιγκά, Ηλιάδης, Μασόν (89′ Πέρες), Ναόρ, Ατανάσοφ, Όλαφσον, Τούπτα (89′ Αποστολάκης), Σαγάλ (82′ Μούργος), Σίστο (59′ Κακουτά).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Σάντσες (86′ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (67′ Καμαρά), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Χατσίδης (67′ Γερεμέγεφ), Γιακουμάκης.