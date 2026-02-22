Η Άρσεναλ έστησε πάρτι στο λονδρέζικο ντέρμπι συντρίβοντας με 4-1 την Τότεναμ εκτός έδρας και είναι στην 1η θέση της Premier League και στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε από το ξεκίνημα τον έλεγχο του αγώνα και από το 32′ είχε και το προβάδισμα, καθώς ο Έζε έκανε από κοντά το 0-1, μετά την προσπάθεια του Σάκα. Δύο λεπτά μετά, όμως, ο Κολό Μουανί εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ράις και έκανε το 1-1.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως οι «κανονιέρηδες» κυριάρχησαν: Στο 47′ ο Γιόκερες με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-2, στο 61′ ο Έζε με το δεύτερό του γκολ έγραψε το 1-3 και στο 95′ ο Γιόκερες βρήκε ξανά δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

Έτσι, η Άρσεναλ είναι στην 1η θέση με 61 βαθμούς, στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.