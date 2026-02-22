Αυξημένη ήταν η κίνηση σήμερα, παραμονή της Καθαράς Δευτέρας, στη Βαρβάκειο Αγορά της Αθήνας, με τους πολίτες να σπεύδουν για τα τελευταία ψώνια για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο «τσιμπημένες» κατά 10-15% σε σχέση με πέρυσι.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

Η Βαρβάκειος αγορά θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17:00 το απόγευμα για να ξανανοίξει στις 21:00 το βράδυ και θα παραμείνει ανοιχτή όλη τη νύχτα μέχρι περίπου τις 12:00 της Καθαράς Δευτέρας.

Υποτονική ήταν η κίνηση σήμερα στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν πρόλαβαν, θα μπορούν να προμηθευτούν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι αύριο Καθαρά Δευτέρα, μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.