Η Μπαρτσελόνα καθάρισε εύκολα με 3-0 τη Λεβάντε για την 25η αγωνιστική της La Liga και ανέβηκε στην 1η θέση και στο +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το Σάββατο (21/2) είχε ηττηθεί από την Οσασούνα.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας και δεν την άφησαν να πάει χαμένη, καθώς μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με την προβολή του Μπερνάλ μετά τη σέντρα του Έρικ Γκαρθία.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στα επόμενα λεπτά και είχαν δύο ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, δεν το έκαναν όμως και… τιμωρήθηκαν στο 32′, πέντε λεπτά μετά το δοκάρι του Κανσέλο, με το 2-0 από τον Ντε Γιονγκ μετά την υπέροχη μπαλιά του Πορτογάλου.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 81′ από το ωραίο μακρινό σουτ του Φερμίν Λόπεθ, με τη Μπαρτσελόνα να είναι πλέον στην 1η θέση με 61 βαθμούς, αφήνοντας στη 2η με 60 τη Ρεάλ Μαδρίτης.