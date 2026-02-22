Ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 0-2, κατάφερε όμως να κάνει μεγάλη ανατροπή και να νικήσει με 3-2 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος γνώρισε έτσι την πρώτη του ήττα στη φετινή Volley League Γυναικών.

Οι «πράσινες» ήταν αήττητες στο φετινό πρωτάθλημα και μπήκαν εξαιρετικά στο ντέρμπι, παίρνοντας με 25-23 το πρώτο σετ και με 25-22 το δεύτερο, για να βρεθεί μπροστά με 2-0.

Οι «ερυθρόλευκες», όμως, δεν τα παράτησαν, πήραν με 25-18 το τρίτο σετ μειώνοντας σε 2-1, κυριάρχησαν σε απόλυτο βαθμό στο 4ο όπως δείχνει και το 25-14 και από εκεί και πέρα, με την ψυχολογία υπέρ τους πλέον, πήραν και το tie break με 15-13.

Έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται στο +4 και είναι βασικά σίγουρος για την 1η θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Τα σετ: 23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13